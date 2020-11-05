اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة كندية: 1 من كل 5 مرضى كورونا يظهر عليه أعراض معوية فقط

الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:00 م
دراسة كندية: 1 من كل 5 مرضى كورونا يظهر عليه أعراض معوية فقط فيروس كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة بحثية لعلماء جامعة ألبرتا الكندية أن 1 من كل 5 مرضى مصابين بـفيروس كورونا قد تظهر عليهم أعراض معدية معوية فقط مثل الغثيان والقيء والإسهال، وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن أخصائي الأشعة في البطن يحتاجون إلى توخي اليقظة أثناء الوباء أثناء تصوير المرضى.

وأوضحوا وفقا لتقرير لصحيفة time noe news أن أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بفيروس كورونا تختلف على نطاق واسع ولكنها يمكن أن تشمل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن العامة.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Abdominal Radiology ، أن 18٪ من المرضى ظهرت عليهم مثل هذه الأعراض ، في حين أن 16٪ من حالات COVID-19 قد تظهر فقط مع أعراض الجهاز الهضمي.

قال ميتش ويلسون ، أخصائي الأشعة والمحاضر الإكلينيكي في جامعة ألبرتا في كندا: "هناك قدر متزايد من المؤلفات التي تظهر أن أعراض البطن هي عرض شائع لـفيروس كورونا ، وفحص الباحثون نتائج 36 دراسة نشرت للوصول إلى استنتاجاتهم.

بالإضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي ، فقد حددوا أيضًا العلامات المحتملة التي يجب على أطباء الأشعة البحث عنها أثناء إجراء تصوير البطن الذي يمكن أن يكون دليلًا على الإصابة بعدوى كورونا، وقال الباحثون إن هذه العلامات تشمل التهاب الأمعاء الدقيقة والغليظة والهواء داخل جدار الأمعاء (الالتهاب الرئوي) وانثقاب الأمعاء (استرواح الصفاق)، وقالوا إن العلامات نادرة للغاية ويمكن أن تشير إلى مرضى مصابين بمرض متقدم.

 


كورونا

فيروس كورونا

عدوى كورونا

اعراض كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح علنا بوسيلة نقل فى الزقازيق

النيابة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح علنا بوسيلة نقل فى الزقازيق

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة