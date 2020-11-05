دراسة كندية: 1 من كل 5 مرضى كورونا يظهر عليه أعراض معوية فقط

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية لعلماء جامعة ألبرتا الكندية أن 1 من كل 5 مرضى مصابين بـفيروس كورونا قد تظهر عليهم أعراض معدية معوية فقط مثل الغثيان والقيء والإسهال، وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن أخصائي الأشعة في البطن يحتاجون إلى توخي اليقظة أثناء الوباء أثناء تصوير المرضى.

وأوضحوا وفقا لتقرير لصحيفة time noe news أن أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بفيروس كورونا تختلف على نطاق واسع ولكنها يمكن أن تشمل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن العامة.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Abdominal Radiology ، أن 18٪ من المرضى ظهرت عليهم مثل هذه الأعراض ، في حين أن 16٪ من حالات COVID-19 قد تظهر فقط مع أعراض الجهاز الهضمي.

قال ميتش ويلسون ، أخصائي الأشعة والمحاضر الإكلينيكي في جامعة ألبرتا في كندا: "هناك قدر متزايد من المؤلفات التي تظهر أن أعراض البطن هي عرض شائع لـفيروس كورونا ، وفحص الباحثون نتائج 36 دراسة نشرت للوصول إلى استنتاجاتهم.

بالإضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي ، فقد حددوا أيضًا العلامات المحتملة التي يجب على أطباء الأشعة البحث عنها أثناء إجراء تصوير البطن الذي يمكن أن يكون دليلًا على الإصابة بعدوى كورونا، وقال الباحثون إن هذه العلامات تشمل التهاب الأمعاء الدقيقة والغليظة والهواء داخل جدار الأمعاء (الالتهاب الرئوي) وانثقاب الأمعاء (استرواح الصفاق)، وقالوا إن العلامات نادرة للغاية ويمكن أن تشير إلى مرضى مصابين بمرض متقدم.