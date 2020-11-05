دبى لصناعات الطيران تسعى لإبرام مزيد من صفقات إعادة الاستئجار

تتوقع دبي لصناعات الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، أن تبدأ حركة الملاحة الجوية في الانتعاش بحلول منتصف العام المقبل وتتطلع إلى إبرام المزيد من الصفقات مع شركات الطيران لشراء وإعادة استئجار طائراتها.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز اليوم الخميس إن حركة الطيران ستشهد انتعاشا أسرع من المتوقع، ربما في وقت قريب قد يكون في أوائل 2021 في أفضل الاحتمالات، لكن منتصف العام المقبل هو الأكثر ترجيحا.

قالت دبي لصناعات الطيران، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للإمارة (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية)، أمس الأربعاء إنها أبرمت 31 اتفاقا للبيع وإعادة الاستئجار هذا العام ستوسع محفظة استثماراتها بمبلغ صافي 1.1 مليار دولار.

لكن أرباح المجموعة تراجعت إلى 167.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من 260.5 مليون دولار قبل عام بسبب إرجاء شركات طيران سداد مدفوعات التأجير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال تارابور في مقابلة مع رويترز اليوم "دخلنا فترة الجائحة بوضع سيولة قوي جدا".

وأضاف أن فرص إبرام المزيد من صفقات الشراء والتأجير تحسنت في ظل وجود عدد أقل من شركات التأجير القادرة على استخدام السيولة ورأس المال بفعالية، في حين أن لدى شركات الطيران "احتياجات فورية وعاجلة".

تملك دبي لصناعات الطيران أسطولا مؤلفا من 381 طائرة بقيمة بلغت في 30 سبتمبر 12.5 مليار دولار.

وقال تارابور إن من المتوقع أن يشهد العام المقبل توقيع الشركة على صفقات بيع وإعادة استئجار تمثل نموا صافيا للأسطول يزيد قليلا عن مليار دولار.

وتسعى دبي لصناعات الطيران إلى زيادة حجم أسطولها إلى 800 طائرة بحلول عام 2026 أو 2028، وهو ما قال تارابور إنه هدف كبير لكن الشركة لا تزال تخطط للوصول إلى "مثل هذا الرقم".

سجلت الشركة مدفوعات استئجار مؤجلة هذا العام بلغت 155 مليون دولار، سُدد منها 20 مليون دولار، ومدت أجل اتفاقات تأجير في تعديل لإيجارات مستحقة تبلغ 84 مليون دولار بسبب ما تواجهه شركات الطيران من ضغوط مالية نتيجة للجائحة.

وقال تارابور إن دبي لصناعات الطيران تعتقد أن طائرات بوينج 737 الموقوف تحليقها ستعود قريبا إلى الخدمة وإن هذا الطراز يدخل في بعض صفقات الشراء وإعادة الاستئجار التي أبرمتها الشركة هذا العام، لكنه أحجم عن تحديد هوية العملاء.

وقال إن دبي لصناعات الطيران قد تقترض العام المقبل لكن هذا يعتمد على أوضاع السوق.