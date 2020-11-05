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دبلوماسى سابق يؤكد عدم حسم الانتخابات الأمريكية حتى الآن ويكشف السبب

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:53 ص
دبلوماسى سابق يؤكد عدم حسم الانتخابات الأمريكية حتى الآن ويكشف السبب السفير حسين هريدي
كتب سمير حسنى

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قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الانتخابات الأمريكية الحالية أول انتخابات يصل التصويت المبكر فيها إلى 102.7 مليون صوت، وذلك مقارنةً بـ130 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات الأخيرة كاملة.
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon : "لولاية بنسلفانيا 20 مندوبًا في المجمع الانتخابي، وحتى الآن التقدم لصالح دونالد ترامب، لكن الفرز مازال مستمرًا في فيلادلفيا عاصمة بنسلفانيا، وأصوات ترامب التي حصل عليها كانت في المناطق الريفية، لكن أغلب التوقعات تشير إلى أن بايدن سيفوز بغالبية الأصوات في فلادلفيا وبيتسبرج". 
 
وتابع: "يتبقى في الانتخابات 4 ولايات ستحسم الموقف، فلدينا بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وكارولين الشمالية"، لافتًا إلى أن حملة ترامب طلبت إعادة الفرز في ولاية ويكونسون وإذا أعيد الفرز سيتأخر إعلان النتائج. 
 
وأردف، أنه من الصعب القول إن بايدن هو الأقرب حتى هذه اللحظة بسبب تبقي ملايين الأصوات في حاجة إلى الفرز، لافتًا إلى أن قوة تأثير في ترامب في أريمكا أسيئت، وحتى إذا لم تجدد له الولاية الثانية في البيت الأبيض لكن أفكاره وأسلوبه ستظل في العقل الأمريكي لسنوات طويلة قادمة وهو ما يعرف باسم "الترامبيزم"، كما أن الحزب الجمهوري أصبح لصيقًا بشخص ترامب وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا له. 
 
ولفت، إلى ان حملة جو بايدن أساءت تقدير الصوت اللاتيني، وهي أصوات الناخبين الأمريكيين من أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى، ولذلك فإنه خسر فلوريدا لم يهتم بالدعاية في المراكز المليئة بالتجمعات اللاتينية التي تأثرت بأحاديث ترامب الذي قال إن بايدن يؤيد كوبا ولن يتخذ مواقف شديدة ضد مادورو رئيس فنزويلا.

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