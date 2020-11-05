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خطة الصحة البريطانية لإطلاق لقاح كورونا الشامل بحلول الكريسماس

الخميس، 05 نوفمبر 2020 05:00 م
خطة الصحة البريطانية لإطلاق لقاح كورونا الشامل بحلول الكريسماس لقاح فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة" TheSun" البريطانية، أن هناك لقاحين لفيروس كورونا يمكن أن يكونا جاهزين بحلول عيد الميلاد، وهيئة الخدمات الصحية البريطانية تستعد حاليا لإطلاقه."

قال سيمون ستيفنز، رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ، إن لقاحات فيروس كورونا COVID قد تكون جاهزة بحلول عيد الميلاد، ومن المقرر صدور نتائج التجارب السريرية في غضون أيام، موضحا أنه إنه إذا تم الموافقة على اللقاح، فإنه يجهز الأطباء العامين لإطلاقه في ديسمبر، مضيفا بأن هذا قد يعني أن البريطانيين قد يتم تحصينهم عندما يخرج البلد من الإغلاق، وفي الوقت المناسب تمامًا لعيد الميلاد.

قال رؤساء اللقاحات إن المملكة المتحدة ستخزن 14 مليون جرعة من اللقاحين الأوائل بحلول نهاية العام.

قالت كيت بينجهام، رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، إن المرضى قد يتلقون لقاحًا آمنًا وفعالًا في غضون أسابيع، مضيفة بأنها واثقة بنسبة 50% من أن جميع البريطانيين الضعفاء سيتم تحصينهم بحلول عيد الميلاد.

في إفادة منفصلة، أخبرت بينجهام أعضاء البرلمان أن فرص تطوير لقاح يقلل من المرض والوفيات "المرتفعة للغاية،  وتأمل أن ترى بيانات مؤقتة إيجابية من اثنين من المتسابقين الأوائل، من جامعة أكسفورد وشركة فايزر في غضون أسابيع.

وأكدت الصحيفة ، لقد حصل الوزراء بالفعل على 40 مليون جرعة من لقاح فايزر، ما يكفي لعلاج 20 مليون مريض مع 10 ملايين جرعة سيتم تسليمها بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقال البروفيسور أندرو بولارد، من فريق أوكسفورد، إن اللقاح الفعال سيكون مفيدًا للغاية لمساعدة المرضى الآخرين.

ووصفها بأنها "تغير كامل للعبة" مما يعني "دخول عدد أقل من المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى وأن الأشخاص الذين يصابون بالسرطان يمكنهم إجراء عملياتهم وكل هذا العلاج الكيميائي".

وأكد البروفيسور بولارد، إن اللقاح الفعال بنسبة 50 % على الأقل يمكن أن "يخفض عدد الوفيات أو حالات الاستشفاء إلى النصف، مضيفا: "أعتقد أننا جميعًا نأمل أن تكون اللقاحات أكثر فعالية من ذلك".

 

إذا نجح اللقاح، يقول المسؤولون إن المنظمين في المملكة المتحدة سينظرون في بيانات السلامة في وقت لاحق من هذا الشهر قبل الموافقة.

قال البروفيسور بيتر هوربي، من جامعة أكسفورد أيضًا، إن معدل الوفيات بين مرضى كورونا في المستشفى في المملكة المتحدة قد انخفض إلى النصف.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إنه من المقرر إطلاق التطعيم الشامل في أوائل العام المقبل، مضيفا أنه على الرغم من عدم وجود يقين في تطوير وإنتاج وتوقيت لقاحات جديدة، هناك احتمال أن يكون لقاح فيروس كورونا Covid-19   متاحًا في المملكة المتحدة في الجزء الأول من عام 2021.

مؤكدا أنه لن يتم توزيعه إلا بعد إثبات سلامته وفعاليته من خلال التجارب السريرية القوية والموافقة عليه من قبل منظم الأدوية" MHRA"، بمجرد الموافقة، فإن هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS على استعداد لبدء برنامج التطعيم لأولئك الأكثر عرضة للخطر، قبل أن يتم توزيعه على نطاق أوسع."

وقالت الصحيفة، رفعت هيئة الخدمات الصحية البريطانية  NHSفي إنجلترا إلى أعلى مستوى تأهب لها منذ منتصف الليلة الماضية.

يقول رؤساء الصحة بهيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن الخطط الجذرية لتحصين الملايين في وقت قياسي ستشهد تحول مستشفيات نايتينجيل إلى مراكز تلقيح جماعية لفيروس كورونا "كوفيد19" ستزور الفرق المتجولة دور الرعاية، بينما سيدعم المسعفون، والعاملين الصحيين الآخرين الأطباء والممرضات للمساعدة في تقديم البرنامج على الصعيد الوطني.

قال السير سيمون: "مهمتنا هي فقط التأكد من أننا جاهزون وننتظر وقادرون على إطلاق جرعات البداية، موضحا  إن البريطانيين المسنين سيحصلون على اللقاح أولاً، يليهم العاملون في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية.


كورونا

لقاح كورونا

استرازينيكا

فايزر

طرح لقاح كورونا اوائل 2021

بريطانيا

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