خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

كتبت رحمة رمضان

هناك بعض الحالات التى حددتها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وقطع التيار الكهربائى عنه، يرصد "اليوم السابع" لقرائه الحالات التى يتم رفع عداد الكهرباء بسببها وهى كالآتى:

1- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

2- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار ولم يستجيب المشترك بسداد المديونية.

3- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.

4- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.