اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الخميس 5/11/2020 فى مصر

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 5/11/2020 فى مصر حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد ، اليوم الخميس ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا،  وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة ، كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة أحيانا ، وطقس معتدل أيضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



 كما تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ،  وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش  ) .


ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس

 : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى  25
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 28


 
 


 


حاله الطقس

الأرصاد

الطقس

درجات الحراره

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة