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جامعة القاهرة تعلن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:35 م
جامعة القاهرة تعلن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة، وأعلنت الجدول الزمنى للتقديم، الذى يبدأ يوم الأربعاء 11 نوفمبر وينتهى الخميس 19 نوفمبر.
 
وأوضحت جامعة القاهرة أن المستندات المطلوبة للترشح تتمثل فى طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من مقر اللجنة وخطة العمل الخاصة بالمرشح وتتضمن أوجه القصور وخطة الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكلية.
 
كما تضمنت شروط الترشح والأوراق المطلوبة للترشح السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية و4 بيان حالة وظيفية من الكلية و 4 صور من بطاقة الرقم القومى السارية، و2 صورة شخصية حديثة.
 
وأشار القرار إلى أن تقديم الطلبات يكون باليد من أصل و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون القطاع بمكتب رئيس الجامعة .
 
 
 
 
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جامعة القاهرة

عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

محمد الخشت

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