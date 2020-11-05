اليوم السابع
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الخميس، 05 نوفمبر 2020 06:55 ص
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تعرف على فوائد الرى الحديث بدلا من "الغمر " للفلاحين والإنتاج الزراعى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 06:00 ص
تعرف على فوائد الرى الحديث بدلا من "الغمر " للفلاحين والإنتاج الزراعى جولات لتطبيق الرى الحديث فى المحافظات
كتب عز النوبى

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 ينشر"اليوم السابع" ، عدد من فوائد تطبيق مشروع تحديث وتطوير الرى الحقلى سواء  بأراضى الوادى  والد لتا أو الأراضى الجديدة، وأهمية هذا المشروع والفوائد التى تعود على المزارع  واليات تنفيذ هذا المشروع .

-من الناحية البيئية، سيسهم المشروع فى تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وتقليل التلوث، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس.

 -بالنسبة للمزارع ، سيسهم فى تقليل زمن الرى وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية.

-بالنسبة لقطاع "الزراعة" سيسهم فى زيادة الإنتاجية، وزيادة مساحات أراض جديدة، كما سيسهم فى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى.

-أنظمة تحديث الرى الحقلى تأتى أهميتها لدعم المزارع لمواجهة والتحديات التى تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية السلبية، وندرة المياه، والتى تؤثر على الانتاج الزراعي.

-الزراعة تقدم الدعم الفنى للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظة بالرفع المساحى وتصميم شبكات الرى والاشراف على تنفيذها للحقول التى سيتم تحديث نظام الرى .

- تطبيق النظم الحديثة للرى الحقلى و آليات التنفيذ و الاشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن فى الاراضى الجديدة.

-فوائد عديدة لشبكات التنقيط و الرش بالنسبة للنبات والتربة و آليات استدامة هذا النظام .

-تدشين عدد من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، فى مديريات الزراعية والادارات والجمعيات الزراعية، لتوعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الرى الحديثة.

 -تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الارض والمياة، وبالتالى زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان .

- تقوم وزارة الزراعة بعمل يوم حقلى لعرض مقارنة بين الاراضى المروية بالغمر و الأراضى المروية بالنظم الحديثة و مقارنة استهلاك الطاقة و العمالة و الاسمده وتكاليف المكافحة بين الطريقتين، فضلا عن استدامة الموارد المائية .

-آلية تنفيذ المشروع تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الرى لمديرية الزراعة والتى بدورها تقوم بحصر الطلبات و المساحات و تقديمها لوحدة المشروعات للمعاينه و اعداد التصميمات.

- يتم تحويل الطلب للبنوك طبقا للبروتوكول الموقع مع البنكين الزراعى والاهلى المصريين، وذلك حتى يتم توفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة و الباحثين بها بمتابعة و الاشراف على التنفيذ .


تطبيق الرى الحديث

الرى الحديث

الإنتاج الزراعى

اخبار اليوم

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