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تعرف على خريطة التدريب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:00 ص
تعرف على خريطة التدريب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان جامعة حلوان - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، عن خطته التدريبية لشهر نوفمبر 2020  والتي يتم تنفيذها تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم ، رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطيه ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.


تأتي خطة الدورات التدريبية خلال شهر نوفمبر أون لاين كالآتي :

1 - دورة التنمية المستدامة وأثر حروب الجيل الرابع، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 نوفمبر.
2- تصميم وانتاج المقررات الإلكترونيه ، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 نوفمبر.
3- تنظيم المؤتمرات العلمية ، وذلك يومي الأحد والاثنين 15-16 نوفمبر.
4- اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18 نوفمبر.
5- معاير الجودة في العملية التعليمية الأحد والاثنين 22-23 نوفمبر.
6- تصميم وانتاج المقررات الإلكترونية يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 نوفمبر.
7- استخدام التكنولوجيا في التدريس، يومي الأحد والاثنين 29- 30 نوفمبر.
8- تصميم وانتاج المقررات الإلكترونيه ، يومي 29- 30 نوفمبر.


أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:
1- دورة Microsoft teams ، يومي الأربعاء والخميس 11 - 12 نوفمبر.
2- الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية، يومي الأحد والاثنين 15- 16 نوفمبر.
3- العمل تحت الضغوط النفسية، يومي الأربعاء والخميس 25 - 26 نوفمبر.
4- التخطيط الاستراتيجي ، يومي الأحد والاثنين 29-30 نوفمبر.


 


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