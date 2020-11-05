تعرف على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن خلال 24 ساعة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك ذلك في اطار جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.