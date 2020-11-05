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تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم بكافة محافظات الجمهورية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:21 ص
تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم بكافة محافظات الجمهورية أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس 05 نوفمبر 2010 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه خريطة الأمطار اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، كما يلى : 
 
القاهرة الكبرى : 
 
أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق .
 
الوجه البحري :
 
 أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية .... ) 
 
السواحل الشمالية وشمال سيناء : 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشید - بورسعيد - العريش ..... ) 
 
 
و يشهد اليوم الخميس ،  استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا،  وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة. أحيانا ، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
 كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ،  وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش  ) .
 
 
 

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