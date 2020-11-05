اليوم السابع
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تصديرى الصناعات الهندسية: تأهيل 30 شركة للتصدير بتمويل من البنك المركزى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:07 م
تصديرى الصناعات الهندسية: تأهيل 30 شركة للتصدير بتمويل من البنك المركزى برنامج تأهيل الشركات الجديدة
كتبت سماح لبيب

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أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، تأهيل 30 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة بقطاع الصناعات الهندسية، ضمن مبادرة رواد النيل، وذلك بتمويل من البنك المركزى المصرى، والتنسيق مع جامعة النيل، وتضم قطاعات المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والكابلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والصناعات المغذية للسيارات والمركبات وقطع الغيار وجميع الصناعات المغذية والمكملة للسلع الهندسية وإنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وتشكيل المعادن والأثاث المعدنى والمعدات الصحية وجميع الأجهزة الطبية والصحية.

وأضاف المجلس التصديرى فى بيان له اليوم الخميس، أن برنامج تأهيل الشركات الجديدة يهدف إلى بناء قدرات الشركات فى مجالات تطوير الإنتاج، والسعى إلى إدخال شركات جديدة لمجال التصدير، ضمن خطط الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية، وتعزيز تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الدولية.

وأشار بيان المجلس، إلى أن البرنامج الجديد يحمل عنوان "ابتكر لتنمى أعمالك" ويشمل منح دورات تدريبية لتطوير الإنتاج وتحسين كفاءته، وتطوير إدارة سلاسل الإمداد، والتسويق الإليكترونى للمنتجات، من أجل زيادة قدرات المصانع على المستوى المحلى والتصدير، ومساندتها لاختراق أسواق جديدة.

وأشار المجلس التصديرى، إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبى على ثلاث مراحل، الأولى ترتكز على بناء قدرات الشركات والثانية تطوير المنتجات وتحسين التصميمات الخاصة بهم، سواء منتج جديد أو منتج قائم، وثالثا مساندة الشركات على عقد شراكات دولية جديدة لهم، من خلال عقد لقاءات ثنائية B2B، تنظيم البعثات الخارجية والمعارض بهدف زيادة قدرتهم التصديرية.

وأوضح المجلس، أنه تم تدشين أول لقاءات ضمن البرنامج التدريبى الأربعاء 4 نوفمبر2020 بجامعة النيل، على أن يتم إجراء التدريب بمعامل الجامعة بتمويل البنك المركزي، و شارك فى التدشين نادر سعد ممثلا عن بنك القاهرة والدكتورة هبة لبيب ممثلة جامعة النيل ومى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديري.

وأشار المجلس، إلى أنه من بين الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، الابتكار والجاهزية وألا يقل عدد سنوات تأسيس الشركة عن 3 سنوات ولديها مكان عمل نشط وسجل تجارى وبطاقة ضريبة، وأن يكون لها اسم تجارى وعلامة تجارية، وأن يكون تصنيفها ضمن الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة بحسب تعريف البنك المركزى المصري.

وقالت مى حلمى، إن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الندوات والتدريب للمصانع المشاركة فى برنامج "ابتكر لتنمى أعمالك"، مع الاستمرار فى تنسيق المعارض والبعثات وإشراك هذه الشركات فيها لفتح الأسواق التصديرية أمامهم.

وقدمت الشركات المشاركة فى البرنامج، رؤى مختلفة حول الأسواق الراغبين الدخول فيها، وكذلك المشاكل التى تواجههم فى مصر لتدخل المجلس التصديرى لحلها، إضافة إلى عرضهم أنواع الخدمات والتدريب اللذين يرغبوا فيه.

وبحسب تقديرات المجلس، فإنه يستهدف رفع الصادرات إلى 2.3 مليار دولار فى 2021، وإلى 2.4 مليار دولار فى 2022، ثم 2.5 مليار دولار بحلول 2023 وذلك ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرت، والتى ترتكز على إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا.

 


اخبار الاقتصاد

التصديرى للهندسية

البنك المركزى

الصناعات الهندسية

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