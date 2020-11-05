ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه بعد فرز نحو 50% من الأصوات في ولاية آلاسكا ترامب يتقدم بـ63%. وحصل ترامب حتى الآن على 214 صوتاً فقط من أصوات المجمع الانتخابي، إلا أن ولايات بنسلفنيا ونيفادا وكارولينا الشمالية وجورجيا وألاسكا لا تزال قيد الفرز، مع تأخر إعلان نتائج الانتخابات بسبب اعتماد نظام التصويت بالبريد الذي طالما هاجمه ترامب قبل انطلاق الانتخابات.

وفى ليلة الانتخابات، مساء الثلاثاء، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطامح في الفوز بولاية رئاسية ثانية إلى وقف فوضي الفرز في أصوات البريد، وهدد باللجوء للمحكمة الأمريكية العليا للبت في اسم الفائز بالانتخابات.

وتتهم حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية، الحزب الديمقراطي بالتزوير وارتكاب تجاوزات ، حيث شارك ترامب فجر اليوم تقرير لموقع ديترويت نيوز، أظهر خلاله فرز الأصوات في أحد لجان ولاية ميشيجان بنوافذ معتمة ودون السماح بمراقبة عملية حصد الأصوات.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى عاملين ‏يحاولان تقييد الشفافية، بحسب تقرير ديترويت نيوز، وعدم السماح للأشخاص بالخارج بمراقبة ما يجرى داخل ‏منطقة العد.‏

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤى مختلفة فى العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين فى استطلاعات الرأى التى تتوقع نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابى، والبالغ عدد أصواته 538، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.