اليوم السابع
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تراجع محدود لبورصة البحرين بالمستهل بضغوط هبوط قطاعي الخدمات والاستثمار

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:58 ص
تراجع محدود لبورصة البحرين بالمستهل بضغوط هبوط قطاعي الخدمات والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.32 نقطة ليصل إلى مستوى 1440.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيممة 271.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.97% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.99%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%.
 
فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.11% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.42%.
 
وفي سياق متصل اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية، نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 220 ألف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 مقارنة بصافي ربح قدره 149 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 48%، وبلغ العائد على السهم 2.59 فلس مقارنة بـ1.75 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 وبلغ 241 ألف دينار بحريني مقارنة بدخل شامل قدره 238 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وذلك بزيادة نسبتها 1%.
 
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 453 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بـ206 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 120%، وذلك نظراً لتحسن أداء صندوق التكافل العام، الذي حقق فائضاً قدره 238 ألف دينار بحريني خلال الفترة مقارنة بفائض قدره 51 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، كما حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 220 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بربح قدره 151 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق.
 
وفي السياق ذاته أعلنت شركة عقارات السيف، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، ومن ضمنها نتائج الربع الثالث من 2020، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية ودخلاً شاملاً عائدين على مساهمي الشركة وقدرهما 0.93 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ2.35 مليوندينار بحريني خلال الربع المقابل من العام السابق، وذلك بانخفاض نسبته 60.22%، كما بلغت ربحية السهم للربع الثالث من العام 2020 مبلغاً وقدره 2.03 فلس مقارنة مع 5.10 فلس في الربع ذاته من العام السابق.
 
وحققت الشركة، أرباحاً صافية ودخلاً شاملاً عائدين على مساهمي الشركة قدرهما 3.64 مليون دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 مقارنة مع 7.07 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 48.47% ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تبعات تفشي جائحة كوفيد-19، والتي تضمنت انخفاض الإيرادات بسبب إطلاق صندوق دعم المستأجرين بقيمة 1.8 مليون دينار بحريني وإغلاق صالات الترفيه العائلية وانخفاض معدل الإشغال للشقق الفندقية.

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