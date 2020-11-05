اليوم السابع
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خالد صلاح
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تحليل مخدرات موظفى حى العمرانية يكشف مفاجأة.. ومصدر بالجيزة يوضح التفاصيل

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:55 م
تحليل مخدرات موظفى حى العمرانية يكشف مفاجأة.. ومصدر بالجيزة يوضح التفاصيل تحليل مخدرات

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أكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن نائب رئيس حي العمرانية، أجرى عملية جراحية فى الفترة الأخيرة، وكان يتناول أدوية تترك أثر فى الدم، وهو ما جعل نتيجة تحاليل لجان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي تأتي إيجابية

 

وأضافت المصادر لـ اليوم السابع، أن نائب رئيس حى العمرانية حصل على أوراق من الطب الشرعى تثبت أن المواد التى ظهرت فى التحليل نتيجة الأدوية بالإضافة إلى أوراق الكشف والتحاليل الطبية

 

وأجرت اليوم لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحليل مخدرات لموظفي حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، للتأكد من عدم تعاطيهم أي أنواع المواد المخدرة، وتم استدعاء الموظفين، طبقا لكشوف الحضور، والتحفظ على بطاقات الرقم القومي، لضمان عدم تهرب أي منهم من التحليل، وتم استدعاء مجموعة تلو الأخرى، لعدم الزحام وأخذ عينات بول منهم، بحضور مندوب اللجنة، وتم وضع اسم صاحبها عليها، ثم الكشف عليها عبر الشريط المخصص لذلك

 

 


 


الجيزة

محافظة الجيزة

تحليل المخدرات

مكافحة الادمان

الادمان

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