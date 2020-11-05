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تباين سعر اليورو اليوم الخميس 5-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:50 م
تباين سعر اليورو اليوم الخميس 5-11-2020 مقابل الجنيه المصرى اليورو
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 5-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.16 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع أمس.
 
وأظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس.
 
وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو اثنين بالمئة على أساس شهري في سبتمبر بينما سجلت زيادة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمئة وزيادة سنوية 2.8 بالمئة.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.38 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.33 جنيه.
 
18.50 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.32 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.16 جنيه.
 
18.49 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.53 جنيه.
 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.31 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.42 جنيه للشراء.
 
18.66 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.30 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.35 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.28 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.
 
 

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