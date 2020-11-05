تباين أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-11-2020

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 5-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.32 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.16 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.



وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، إذ صار الديمقراطي جو بايدن أكثر قربا من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أمريكية مثيرة. وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة. ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم،



والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.32 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.16 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.23 جنيه للشراء، 20.46 جنيه للبيع، مقابل 20.22 جنيه للشراء، 20.69 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.72 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع، مقابل 48.72 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع.