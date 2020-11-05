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بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.32% بختام الأسبوع مدفوعة بصعود أسهم البنوك

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:22 م
بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.32% بختام الأسبوع مدفوعة بصعود أسهم البنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 6.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2160.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.6 مليون سهم محققة ما قيمته 144.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2412 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.42%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%.
 
وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 4.26%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.77%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.67%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.8 مليون ورقة بقيمة 55.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.12%.
 
وفي سياق متصل، أعلنت شركة أرامكس، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2020، وأظهرت النتائج نمو إيرادات أرامكس خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 19% لتصل إلى 1.507 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 1.270 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2019، وارتفع إجمالي الإيرادات في كافة خطوط أعمال الشركة تزامناً مع انتعاش أداء قطاع النقل السريع الدولي مقارنةً مع الربع السابق، وذلك بعد عودة الأنشطة التجارية العالمية إلى وتيرتها الطبيعية نتيجة تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على التننقل وإغلاق الحدود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
 
وأضافت شركة أرامكس، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن إيراداتها ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، بنسبة 7% لتصل إلى 4.035 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 3.782 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2019، وتراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 59% إلى 46.2 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 113.8 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام 2019، وعند استثناء المخصصات غير المكررة التي أعلنت عنها أرامكس ضمن إفصاح للسوق خلال الربع الثالث، وذلك لتغطية الأضرار الناجمة عن حادثتي انفجار مرفأ بيروت وحريق المستودعات في المغرب، ويكون صافي الأرباح قد انخفض بنسبة 13% فقط إلى 99.1 مليون درهم إماراتي.
 
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة دي إكس بي انترتيمنتس، عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغت الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 نحو 109 ملايين درهم إماراتي مقارنة مع 330 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2019، تأثراً بفترة الإغلاق للمتنزهات الترفيهية لمدة 6 أشهر وانخفاض عدد الزيارات في الأسواق الدولية،  وأظهرت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات البالغة 114 مليون درهم إماراتي تحسناً بنسبة 25% للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة ابلفترة نفسها من العام الماضي.
 
كما أعلنت شركة المزايا القابضة، عن النتائج المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث تحولت الشركة للخسارة بقيمة 17.2 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وبلغت خسارة السهم 2.73 سنت أمريكي.

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