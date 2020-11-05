انطلاق قمة الشركات الناشئة بمكتبة الإسكندرية السبت المقبل

كتبت هبة السيد

تنطلق بعد غد السبت بمكتبة الإسكندرية فعاليات النسخة السادسة من قمة التكنولوجيا والاتصالات وريادة الأعمال "تكنى 2020" والتي تعقد برعاية ََوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية، ومن المنتظر أن يفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه السفير السويدى بالقاهرة فعاليات القمة، التى سيشارك بها 250 متحدثًا يمثلون 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا.

وتناقش القمة التى تعقد من 7 إلى 9 نوفمبر على مدار أيامها الثلاث 9 محاور رئيسة هى: تكنولوجيا المعمار والاستثمار العقارى، الألعاب الإلكترونية، التكنولوجيا الرياضية، الاستدامة والبيئة، تكنولوجيا التسويق والإعلام، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، برنامج تدريب المستثمرين، أكاديمية الشركات الناشئة.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة نحو 10 آلاف زائر من رواد الأعمال الشباب في مصر نصفهم يشارك بشكل افتراضي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الشركات الناشئة التي أمامها فرصة لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والاتصال.

وكشف المهندس طارق القاضى، مؤسس القمة أنها ستمزج بين الانعقاد الافتراضي من تنظيم جلسات افتراضية أونلاين والفعاليات الواقعية التي ستعقد بمكتبة الإسكندرية نظرًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا- مشيرا إلى إجراءات احترازية بإلزام الحضور بارتداء الكمامات، وقصر الحضور بالقاعات التي تضم المحاضرات وورش العمل على 50% من حجم استيعابها الطبيعي ما يحقق التباعد.