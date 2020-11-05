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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دولار

الخميس، 05 نوفمبر 2020 03:30 ص
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دولار المستشار على الهوارى
كتب أحمد حسنى

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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجميع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، وكان دفاع المتهمين تقدم فى الجلسة السابقة بطلب لرد هيئة المحكمة.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمى، الذى أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.
 
وفى وقت سابق، أمر النائب العام بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
 
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
 
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
 
 

فساد المليار دولار

محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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