اليوم السابع
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خالد صلاح
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النفط ينزل بأكثر من 1% مع سيطرة ضبابية الانتخابات الأمريكية على الأسواق

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:48 ص
النفط ينزل بأكثر من 1% مع سيطرة ضبابية الانتخابات الأمريكية على الأسواق نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المثيرة، لكن من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ مما يقلص فرص تطبيق أي حزمة تخفيف كبيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 1.53 بالمئة إلى 38.55 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 1.55 بالمئة إلى 40.59 دولار للبرميل.

وقفزت عقود الخامين بنحو أربعة بالمئة أمس الأربعاء.

توقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.

ويشير الإحصاء الراهن للأصوات إلى أن الجمهوريين بصدد الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ فيما سيحصل الديمقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب. ومن المرجح أن يعرقل انقسام الكونجرس بين الحزبين بايدن عن سن تشريعات تتعلق بأولويات مهمة مثل مكافحة تغير المناخ أو تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للنفط.

 


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