الكمامة و القناع سلاح الدول للسيطرة على موسم كورونا

كتبت فاطمة خليل

أكد الخبراء والباحثون أن ارتداء الكمامات من أكثر الأشياء أهمية في التقليل من تفشي وانتشار فيروس كورونا، وقد كانت هذه هي أهم استراتيجية استخدمتها الحكومات حول العالم للسيطرة على المرض، لكن على الرغم من الأدلة العديدة على أن أغطية الوجه تمنع انتقال فيروس كورونا، لا يلتزم الكثيرون بها، وهو ما ينعكس في زيادة حالات الإصابة والموجة الثانية لكورونا.

وتوقع أحد النماذج من معهد المقاييس الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن أنه إذا ارتدى 95٪ من الأمريكيين أقنعة، فقد يتم إنقاذ 63000 شخص على الأقل بين نهاية سبتمبر ويوم 1 مارس، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وذكر الموقع أن في الولايات المتحدة، أصبح البعض ينظر إلى الأقنعة، على أنها بيان سياسي وقد احتشد المتظاهرون ضد الأقنعة، قائلين إنها تنتهك الحرية الشخصية.

كما أن قواعد ارتداء الكمامة متساهلة أيضًا في العديد من مناطق أوروبا أغطية الوجه إلزامية في الأماكن المغلقة العامة وفي وسائل النقل العام في المملكة المتحدة ، وفي أماكن العمل في جميع أنحاء فرنسا ، لكن هذه التعليمات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الصيف.

في بلدان مثل الصين وتايوان وسنغافورة، على النقيض من ذلك ، فإن استخدام الأقنعة يكاد يكون عاماً وهذا من أسرار نجاح هذه البلدان في السيطرة على الوباء.

في كوريا الجنوبية وملبورن بأستراليا، يمكن تغريم السكان الذين لا يرتدون أقنعة في الأماكن العامة والشركات التي لا تفرض ارتداء الأقنعة.