"القومى للمياه " يدرس تأثيرات الحواجز الغاطسة على شواطئ بورسعيد

كتبت أسماء نصار

كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، المركز القومى لبحوث المياه، بإعداد دراسات متكاملة لحماية شواطئ بورسعيد و دراسة تأثيرات الحاجز الغاطس على شواطئ المحافظة ، من خلال عمل حواجز غاطسة وما يستتبعها من تأثيرات فنية وبيئية ، ووجه الوزير أيضا بإعداد نماذج رياضية و نموذج طبيعي Physical model ودراسة بيئية للمشروع بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، أنه تم التنسيق الفورى مع المعاهد وتقديم الدعم اللازم لانجاز الدراسة على مستوى تقنى عالى بإتباع أحدث الأساليب العلمية فى النمذجة الرياضية والطبيعية وتم عقداجتماع تنسيقي بين الهيئة والمركز تم فيه مناقشة محددات تصميم النماذج الطبيعية و الرياضية التي يقوم بها معهد بحوث الهيدروليكا للدراسة و تم زيارة النموذج الطبيعي الذى يقوم بتنفيذه معهد بحوث الهيدروليكا في صالة التجارب الفيزيائية .

الجدير بالذكر أن السواحل الشمالية معرضة لأعمال النحر، بسبب التغيرات المناخية، و أعمال الحماية التى يتم تنفيذها تمنع ايقاف التراجع المستمر لخط الشاطىء وحماية وتأمين المنشأت الحيوية والأرواح البشرية الواقعة على خط الشاطىء، بالإضافة إلى أنها ساهمت فى وقف فقدان النخيل، أحد مصادر الدخل بمدينة العريش وتنمية الثروة السمكية وتحسين جودة المياه .







