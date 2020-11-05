العلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول يقلل من وفيات كورونا بنسبة 22٪

كتبت إيناس البنا

كشف بحث أجرته جامعة روفيرا إي فيرجيلي (URV) الإسبانية، أن الأشخاص الذين يعالجون بالعقاقير المخفضة للكوليسترول لديهم خطر أقل بنسبة 22٪ إلى 25٪ للوفاة من COVID-19، حيث تم نشر نتائج البحث في المجلة الأوروبية للقلب - العلاج الدوائي للقلب والأوعية الدموية" European Heart Journal"

وأحد العلاجات التي تمت مناقشتها فيما يتعلق بدورها في تطوركورونا كانت الستاتين، حيث يساعد هذا الدواء على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي منع أمراض القلب والأوعية الدموية.

العلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول

أجريت الدراسة من خلال شبكة وحدات الدهون وتصلب الشرايين، وجمعت معلومات من 2159 مريضًا مصابًا بفيروسكورونا من 19 مستشفى في كاتالونيا خلال الموجة الأولى من الوباء من مارس إلى مايو.

قام الباحث بتقييم 100 متغير سريري لكل مريض مثل العمر والجنس والأمراض السابقة ومستويات الكوليسترول وتطور الفيروس والعلاجات المستخدمة لـ COVID-19 وما إلى ذلك، ثم قارن الباحثون معدلات وفيات المرضى الذين يعالجون بالستاتين مع معدلات الوفاة بين أولئك الذين لم يعالجوا، كما قاموا بتحليل تأثير سحب العقاقير المخفضة للكوليسترول عند دخول المريض إلى المستشفى.

تشير البيانات إلى أن العلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول يمنع وفاة 1 من كل 5 حالات"، علاوة على ذلك ، إذا استمر العلاج بهذا الدواء أثناء العلاج في المستشفى ، فإن معدل الوفيات ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 22٪ ، مما يمنع وفاة واحدة من بين كل أربع وفيات.

تابع الباحثون: "لا تُظهر هذه النتائج فقط أن العلاج بالستاتين ليس له تأثير سلبي على تطور COVID-19 ، بل يُظهر أيضًا أنه يقلل بشكل كبير من وفيات المرضى".

على الرغم من أن البحث لم يكن القصد منه أبدًا إثبات أن إعطاء العقاقير المخفضة للكوليسترول لمرضى COVID-19 من شأنه أن يقلل من خطر الوفاة ، إلا أنه يفتح الطريق للدراسات التي قد تؤكد هذه النتيجة.