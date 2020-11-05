اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: فحص مليون طالب فى 5 أيام بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:54 م
الصحة: فحص مليون طالب فى 5 أيام بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مصدر بوزارة الصحة، إنه تم فحص مليون طالب فى خلال خمسة أيام من انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في المدارس، موضحا أن المستهدف فحص 14 مليون طالب، في أكثر من 29 ألف مدرسة ابتدائية على مستوى الجمهورية.
 
من ناحية أخرى أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، تستهدف 15 مليون طالب فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للوقاية من الإصابة بالطفيليات المعوية والتي تكون أكثر انتشارا بين الأطفال من 4 إلى 12 عاما.
 
وأضاف أن الطفيليات المعوية تأتى من نتيجة عدم الالتزام بالنظافة الشخصية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة، ويحدث عدوى ذاتية، مما يؤكد سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس. 
 
وأكد أن الحملة بصفة دورية، على مستوى الجمهورية، من الفترة 8 إلى 19 نوفمبر، مشدداً على أهمية المحافظة على النظافة الشخصية للوقية من تلك الأمراض، عن طريق تقليم الأظافر واستمرار غسل الأيدى، وغسل الخضروات جيدا والحفاظ على الأطعمة بعيدا عن التلوث.
 

الانيميا

الصحه

السمنه

الديدان المعويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل صحة أسوان يتابع مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.. صور

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:55 م

الصحة تعلن فحص 627 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:27 م

تلاميذ مصر يخضعون للمبادرة الرئاسية للعلاج من الأنيميا والسمنة والتقزم.. صور

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:10 م

إنطلاق مبادرة المسح القومى لأمراض السمنة والانيميا والتقزم بالقليوبية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:22 م

تلاميذ مصر يخضعون لفحوصات مبادرة الرئيس للكشف عن سوء التغذية بالمدارس.. فحص 6 ملايين تلميذ لعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم بالمحافظات تحت إشراف وزارة الصحة.. والمحافظون يقدمون التسهيلات للمبادرة الرئاسية.. صور

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 02:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة