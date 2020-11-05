الصحة تكشف 8 نصائح لرعاية الأطفال بطريقة صحيحة خلال فترة المدارس

كتب أسامة عبد الحميد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح لرعاية الأطفال أثناء فترة المدارس، حيث شددت على الوالدين أن يكونا قدوة فى السلوك الصحى والاجتماعى، وتوفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة الرياضة.

وأكدت الوزارة على الحرص أن يحصل الأطفال على ساعات نوم كافية، مع الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية بدون داعى، وتفهم مشاعر الأطفال وتقبل تقلباتهم المزاجية.

وأضافت الوزارة أنه لابد من تشجيع الأطفال على القراءة وأداء الفروض المنزلية، مع الحفاظ على جو هادئ ومطمئن للأطفال، وضرورة دعم الوالدين لأطفالهم دائما.







