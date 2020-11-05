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السيسى يوجه بالتوسع فى المشروعات الزراعية والمناطق اللوجستية بالوادى الجديد

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:12 م
السيسى يوجه بالتوسع فى المشروعات الزراعية والمناطق اللوجستية بالوادى الجديد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من الوزراء
كتب - محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء صلاح الدين سرايا نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد. 
 
وقد وجه الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها من صناعات غذائية وإقامة مناطق لوجستية، وذلك فى ضوء مقومات النجاح النسبية التى تتسم بها المحافظة، وفى إطار الأولوية المتقدمة التى يحظى بها القطاع الزراعى فى الاستراتيجية التنموية للدولة.
 
كما وجه الرئيس بالسعى من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية، وذلك بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.

السيسي

المشروعات التنموية

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