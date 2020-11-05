السعودية تخفض أسعار البيع الرسمية للخام إلى آسيا فى ديسمبر

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن منتج النفط الحكومي السعودي أرامكو خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 0.1 دولار للبرميل، ليتحدد عند خصم 0.5 دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.
وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.4 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال، بزيادة 0.6 دولار للبرميل عن نوفمبر، وللولايات المتحدة بعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، وذلك بانخفاض 0.2 دولار مقارنة بالشهر السابق.
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