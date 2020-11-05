السعودية تخفض أسعار البيع الرسمية للخام إلى آسيا فى ديسمبر

رويترز

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن منتج النفط الحكومي السعودي أرامكو خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 0.1 دولار للبرميل، ليتحدد عند خصم 0.5 دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.