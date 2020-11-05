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"الحق فى الدواء" لـ"التاسعة":صفحات على الإنترنت تبيع مصل الإنفلونزا بأسعار فلكية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:46 ص
"الحق فى الدواء" لـ"التاسعة":صفحات على الإنترنت تبيع مصل الإنفلونزا بأسعار فلكية محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، إن تطعيم الإنفلونزا العادية اعتدنا أن نبحث عنه في شهر أغسطس ليقينا من نزلات البرد والإنفلونزا العادية، موضحاً أن هذا العام بسبب جائحة كورونا، صدرت دراسة بأنه سيؤدى لتخفيف الأعراض أو عدم قابلية الإنسان أن يصاب بالمرض ومن هنا بدأت أهمية ظهور المصل.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، الأماكن المخصصة لبيع المصل به ازدحام شديد، ولا يغطى مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنهم تلقوا شكاوى، وكذلك صفحات على الإنترنت تبيع المصل بأسعار فلكية، كما أنه موجود في بعض عيادات الأطباء لبيعه بأغلى سعرا. 
 
وتساءل: "كيف يتم الحصول على 10 جرعات في منطقة مثل شبرا؟، لافتاً إلى أن مفتشين بدأوا الاتصال بمن يبيعون الأمصال على الإنترنت، وتم القبض عليهم، وهو يعنى عدم سيطرة على سوق الدواء، وهناك انتشار للسوق السوداء بسبب عدم إحكام السوق، ويجب تغليظ العقوبات.
 
 

الحق فى الدواء

الامصال

مصل الانفلونزا

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