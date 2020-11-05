الجمعية المصرية اللبنانية تناقش "رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي" الاثنين

كتب هانى الحوتى

تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة الإثنين المقبل ندوة بعنوان "التنمية الصناعية.. رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي"، بحضور اللواء المهندس محمد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويشارك فى اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس المجلس، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعدد من رجال الأعمال من مصر ولبنان.

وقال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن لقاء رئيس التنمية الصناعية يأتى فى إطار الدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية بالترويج للفرص المتاحة والمشروعات التي تقوم بها الهيئة دعماً للنشاط الاقتصادي، والاستثمار الصناعي، وذلك من خلال تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للوصول معاً إلى اقتصاد قوى يخدم أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف "الحوت" أن هيئة التنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة المرتبطة برؤية مصر 2030، والتي تستهدف وضع مصر في مصاف الدول الصناعية والتجارية الكبرى من خلال الاعتماد على تنفيذ العديد من المشروعات والنهوض بالاستثمار الصناعى، ووضع السياسات الهادفة للمناخ الجاذب للاستثمار المباشر.

وتدور محاور اللقاء حول الخطوات والإجراءات والتيسيرات المتاحة في هيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين وبدء النشاط الصناعى فى إطار الطفرة التي شهدتها مصر في مسيرة الإصلاحات خاصة المتعلقة بالمستوى الاقتصادي والتشريعي والتيسيرات لجذب ونمو الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

كما تناقش الندوة الإجراءات والحلول المقترحة لتذليل تلك المعوقات بجانب التعرف على خطة التطوير وميكنة الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار الصناعى، فضلا عن التعرف على آليات إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة لتغطية احتياجات المصانع من المكونات ومستلزمات الإنتاج بما يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.