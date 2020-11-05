اليوم السابع
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التنمية المحلية تعلن استعداد محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:59 ص
التنمية المحلية تعلن استعداد محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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رفعت الأجهزة التنفيذية في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية استعداداتها وانتهت التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات يومى 7 و 8 نوفمبر الحالى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، وجه محافظى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم مشدداً على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين .
 
كما وجه شعراوى أيضاً بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الايجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الاسرة على المشاركة الايجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والادلاء بصوتها مؤكداً أن المرأة المصرية دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.
 
وأكد شعراوى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتى الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم موضحاً أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقري لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية . 
 
وأشار شعراوى إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة مؤكداً أنه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية .
 
وحث وزير التنمية المحلية، مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى بإختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات  واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.

انتخابات مجلس النواب

المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

موعد المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية

اخبار المحافظات

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