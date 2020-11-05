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"التموين" تمد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع بالغذائية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 م
"التموين" تمد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع بالغذائية مجمعات إستهلاكيه
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى ،كما تقوم المنافذ بصرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر الجارى .
 
على جانب اخر تواصل الشركات المنتجة لكمامات القماش، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالى التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر يتراوح بين 6  و8.5 جنيه، على حسب نوعية الكمامات، فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية، من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، كما تقوم الوزارة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمليات صرف الكمامات على بطاقات التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يثبت تلاعبه فى عمليات الصرف. 
 
 

وزارة التموين

السلع بمنافذ وزارة التموين

سلع المجمعات الاستهلاكية

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