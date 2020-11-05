التعليم تؤكد إجازة للمدارس المخصصة كمقار للتصويت بانتخابات مجلس النواب

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تعطيل الدراسة فى المدارس بسبب الانتخابات التى تجرى فى مرحلتها الثانية بداية من السبت والأحد سيكون فقط فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.

وأكد محمد عطية ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فى تصريحات صحفية ، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى فى المدارس التى لم يتم تخصيصها كمقار للجان الانتخابية، موضحا أن الدراسة تعود بعد انتهاء مرحلة التصويت المحدد لها يومى السبت والأحد ، تنتظم الدراسة فى جميع مدارس العاصمة يوم الاثنين المقبل.

كان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم في بيان له –اليوم الخميس- عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.

وأوضح رئيس "الهيئة الوطنية"، أن المحاكم الابتدائية بدأت من أمس الأربعاء وحتى غدا الجمعة في تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

كما يتسلم كل قاضي حقيبة تحتوي على المستلزمات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبيبة وقفازات يدوية وكحول، موجها لقضاة مصر الشكر عما يبذلونه من جهد مضنى ومشقة من أجل خدمة الوطن وتمكين الناخبين المصريين من اختيار نوابهم.

وأشار لاشين إبراهيم ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا حيث لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن تخصيص منسق للطوابير لمراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت، مضيفا أن الهيئة خصصت خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

من ناحية أخرى، أكد المستشار لاشين إبراهيم أن البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية توصل لليوم الثاني على التوالي استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم وإقرار التصويت وباقي الأوراق المطلوبة والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة بتوقيت كل دولة.