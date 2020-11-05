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التضامن تعلن إعادة 40 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بعد التأكد من استحقاقهم للدعم

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:24 م
التضامن تعلن إعادة 40 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بعد التأكد من استحقاقهم للدعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ
كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمود

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، وقد تم إعادة 40 الف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم.
 
واستعرضت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد فى 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدى، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه فى 2014

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