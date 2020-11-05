التصديرى للجلود: إطلاق مبادرة الحذاء الاقتصادى بأسعار لا تتعدى 170 جنيها

كتبت سماح لبيب

قال باسم لطفى، عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية، إن هناك تكاملا بين أصحاب المدابغ والمصنعين والتجار للخروج بمبادرة الحذاء الاقتصادى لكافة الفئات من المستهلكين والذى سيتم عرضه خلال شهر ، وهو عبارة عن حذاء من الجلد الطبيعى يتم تصنيعه حاليا للرجال والسيدات والأطفال بأسعار تتراوح من 120 وحتى 170 جنيها فقط، وهى مبادرة لم تحدث من قبل فى إطلاق حذاء من الجلد الطبيعى بهذه الأسعار وسيكون مناسبا لكافة الفصول على مدار العام غير مرتبط بموسم محدد.

وأضاف لطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عرض هذه الأحذية سيتم بالاتفاق مع بعض المحال التجارية بمختلف المناطق وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من التصنيع مثلما أشرنا خلال 30 يوما بحد أقصى، وأن القطاع الصناعى بأكمله يتعاون فى هذة المبادرة مع التجار وأصحاب المدابغ.

وأشار لطفى إلى أن الموسم الشتوى من الأحذية سيبدأ خلال أسبوعين وسيتم طرحه بالكامل فى الأسواق مع وجود كميات قليلة حاليا، موضحا أن السبب فى تأخر العرض الموسم هو تصنيع منتجات موسم المدارس والانتهاء منها منذ فترة قصيرة والبدء فى موسم الشتاء من بعده، ولفت إلى أن منتجات الموسم الشتوى وأغلبها من البوت ويتراوح سعره للحريمى ما بين 200 إلى 600 جنيه على حسب تصنيعه من الجلد الطبيعى والذى يرفع من سعره بسبب جودته المرتفعة.

وتابع عضو المجلس التصديرى للجلود أن أسعار الأحذية الشتوية خلال الموسم الحالى ستنخفض بنحو 20% عن الموسم السابق بسبب تراجع سعر الجلد الخام ووفرته عن الأعوام السابقة، وساهم فى تخفيض سعر الأحذية للمواطنين، ولفت إلى أن معدل الصادرات لا يزال قليلا نسبيا مع توقعات بالزيادة التدريجية مع حل الأزمات التى تواجه الأسواق من تفشى فيروس كورونا والقضاء عليه.