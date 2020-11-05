التخطيط: 6.8 مليار جنيه اعتمادات مدرجة بخطة 2020/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء

4,58 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021 بنسبة زيادة 58,5% عن خطة عام 2019/2020 170 مشروعًا تنمويًا بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/202

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" فى محافظة شمال سيناء للعام المالى 20/2021، وذلك فى إطار إطلاق خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثانى على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل فى توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والآداء، تعزيز الشفافية والمسائلة، تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأضافت أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجارى تنفيذها فى محافظته أو مدينته وقريته

ولفتت إلى أن الاعتمادات المدرجة بخطة عام 20/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء تبلغ 6,8 مليار جنيه بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء، أوضحت الوزيرة، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 170 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58,5% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45,8% فى الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه 1,81 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39,6%، ويخص قطاع الرى 565,6 مليون جنيه بنسبة 12,4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ286,6 مليون جنيه بنسبة 6,3%، وقطاع التعليم العالي250 مليون جنيه بنسبة 5,5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1,26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27,5%.

من جانبه، أوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة خطة التنمية المستدامة أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى محافظة شمال سيناء تتمثل فى توجيه نحو 646,7 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة، إلى جانب توجيه 66,5 مليون جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعي.

أما عن مستهدفات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 20/2021 أشار حلمى إلى أنها تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 87,2 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 142,9 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى توجيه 55,5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالى 20/2021"، وذلك للعام الثانى على التوالى بكافة محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعى لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة.