البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 1989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12483 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4081 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 1871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2735 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن القوائم والمؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 11.99%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 686.6 مليون جنيه مقارنة مع 751.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 8.65%، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.46 جنيه مقابل 0.50 جنيه بنسبة انخفاض 8%.

وفي السياق ذاته أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيرترانس، عن مؤشرات القوائم المالية غير المدققة (مستقلة-مجمعة) والمنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث انخفضت الأرباح عن فترة المقارنة وذلك نتيجة انخفاض أرباح التشغيل، والفرق بين صافي الربح في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بالقوائم المالية المجمعة غير المدققة مبلغ 907 جنيه يمثل نصيب الحقوق غير المسيطرة في أرباح الشركات التابعة، وبخصوص اختلاف الأرصدة عن فترة المقارنة في 30 سبتمبر لعام 2019، وذلك نتيجة تطبيق معيار التأجير التمويلي رقم 49 بناءً عليه تم تعديل سنوات المقارنة ابتداءً من عام 2019.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه 342.3 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي الألومنيوم العربية، رواد السياحة-رواد، 47.9 ألف سهم، 134 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 14 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 47.9 ألف سهم، 46.7 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 13 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة للخدمات التعليمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

كما قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، الموافقة على شطب قيد شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية من سجل العضوية بالبورصة المصرية، إعمالاً لحكم البند رقم (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك بناءً علي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (130) لسنة 2020 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.