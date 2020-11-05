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البنك المركزى يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:04 ص
البنك المركزى يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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يعتزم البنك المركزى المصرى، طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام، وذلك يوم 9 نوفمبر 2020.
 
كان مسئول مصرفى كشف أمس، عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.
 
وقال المصدر في تصريحات صحفية له إن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات.
 
وأكد المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف نحج في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالاضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وساهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.
 
 

البنك المركزى

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