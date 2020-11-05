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البابا تواضروس يترأس الاحتفال بفيلم مسار العائلة المقدسة السبت المقبل

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:00 ص
البابا تواضروس يترأس الاحتفال بفيلم مسار العائلة المقدسة السبت المقبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب مايكل فارس

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تحتفل الكنيسة ، يوم السبت المقبل، بعرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، والفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة.
 
وقالت الكنيسة القبطية، تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم إجراء دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.
 
ويشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.
 
وفى 28 أغسطس الماضى، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن موافقة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على الشعار الرسمى الذى سيستخدم فى لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر" ومطبوعاته وذلك فى ضوء الجهود المبذولة للانتهاء من النقاط الـ25 للمسار بين جميع الجهات المعنية.
 
وقالت الوزارة، إن قداسة البابا اعتمد الشعار بنسختيه: شعارباللون الواحد والخاص باللافتات المرورية وأساليب الطباعة منخفضة التكاليف وماكينات التصوير وتقنيات الحفر المختلفة، والآخر هو شعار ذا لونين والذى سيتم استخدامه فى باقى التطبيقات مثل: الطباعة الملونة بجميع أنواعها، ومواقع التواصل الاجتماعى وجميع الاستخدامات الرقمية وعلى الانترنت.
 
 
 

البابا تواضروس

مسار العائله المقدسه

العائله المقدسه

الكنيسه

الكاتدرائيه

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