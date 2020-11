الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب على تويتر: "تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا"

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر، على النتائج المتداولة حول انتخابات الرئاسة الامريكة، قائلا: "طلب محامونا الوصول الهادف ، ولكن ما فائدة ذلك؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها، هذا ما يجب مناقشته!".

ومنذ قليل، أعلنت وكالة أسوشييتد برس أن جو بايدن هو الفائز في ولاية ميشيجان و 16 صوتًا انتخابيًا، مما أدى إلى قلب ولاية أخرى بعيدًا عن دونالد ترامب.

وقالت الوكالة إنه يبلغ عدد الأصوات الانتخابية للمرشح الديمقراطي الآن 264 ، مما يتركه على بعد ستة أصوات فقط من الفوز بالرئاسة.

إذا تمكن بايدن من الحفاظ على تقدمه في ولاية نيفادا ، فسوف يصل إلى 270 نقطة بالضبط ، متغلبًا على ترامب ويصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

بعد وقت قصير من حديثه في ويلمنجتون بعد ظهر اليوم ، أعرب بايدن أيضًا عن ثقته في فرصه في الفوز بولاية بنسلفانيا وأصواتها الانتخابية العشرين ، حيث يستمر العد هناك.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!