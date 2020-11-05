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الإدارية العليا تستقبل 150 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب حتى الآن

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:27 م
الإدارية العليا تستقبل 150 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب حتى الآن مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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استقبلت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 150 طعنا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التى صدرت في الاعلان الرسمى لنتيجة الانتخابات الاحد الماضى.
 
واستقبلت المحكمة يوم الاثنين 75 طعن، وقررت حجز 44 طعن للفصل فيهم بجلسة السبت المقبل 7 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقى الطعون ايضا لنظرها بجلسة السبت، وحددت جلسة السبت لنظر باقى الطعون المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس النواب.
 
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الاحد الماضي، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعد، وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%، موضحا أن عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوت.
 
يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت فى 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 فى الداخل.
 

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الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية

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