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استمرار تلقى طلبات إعادة رصد للراسبين بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 ص
استمرار تلقى طلبات إعادة رصد للراسبين بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن استمرار تلقى طلبات الدارسين بالمركز بشأن إعادة الرصد لمواد الرسوب للطلاب بنظام التعليم المفتوح بالتيرم الثانى دور يوليو 2020 بداية من حتى يوم الأحد المقبل .

وأضاف الدكتور جمال عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه بعد غلق باب تسجيل طلبات إعادة الرصد ستعمل اللجنة المشكلة من أساتذة المواد على إعادة رصد المواد مرة أخرى تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب بصورة عاجلة .

وأكد مصدر مركز التعليم المدمج فى تصريحاته، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، هناك لجنة مشكلة من أستاذة كليات الجامعة ستتولى اعمال إعادة الرصد مؤكدا أنه لن يظلم طالب وسيتم منح كل الطلاب حقوقهم فى الدرجات حال وجود خطأ فى رصد الدرجات .

وكان أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثامن والدور الثانى يوليو 2020 يوم الأحد 25 أكتوبر الماضى، كما تم إرسال النتائج عبر خدمة رسائل sms على التليفون المحمول للطلاب المشتركين فى هذه الخدمة.

كان الدكتور الخشت أعلن أن نحو 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم، ادوا امتحانهم إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات اقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 


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