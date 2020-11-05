استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 5-11-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 5-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما سجل فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، إذ صار الديمقراطي جو بايدن أكثر قربا من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أمريكية مثيرة، فيما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة. ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.