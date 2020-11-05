ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند 609.628 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4060 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2717 نقطة.