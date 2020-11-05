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ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2020

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:58 ص
ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2020 الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الخميس البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، عن شهـر أغسطس 2020.

وبلغ الرقم القياسى للـصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 94.75 خلال شهر أغسطس 2020 (أولـي) مقابل 93.73 خلال شهر يوليو 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.08٪.

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً

:

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 111.56 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 101.46 بارتفــاع قدره 9.95% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.

وبلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة الملابس الجاهزة 88.83 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 87.29 بارتفاع قدره 1.77٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الملابس الجاهزة مع دخول موسم المدارس

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً

:

وبلغ الرقـم القيـاسـى لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 61.53 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 67.01 بانخفاض قدره 8.18٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب على منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة الورق ومنتجاته 53.10خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 58.38 بنسبة انخفاض قدرها 9.04% وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار اقل وضعف الطلب الحالى بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

الصناعات التحويلية

اخبار الاقتصاد

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