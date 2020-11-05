اختبار كورى جديد للكشف عن كورونا والأنفلونزا فى 3 ساعات

كتبت هند عادل

وافق مسئولو الصحة في كوريا الجنوبية على اختبار جديد مصمم لاكتشاف كل من فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية من نفس العينات، مما سيساعد على منع الاضطرابات في المستشفيات مع انتشار الوباء في موسم الأنفلونزا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أبلغت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 118 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا ، معظمها في منطقة العاصمة سيول المكتظة بالسكان ويبلغ عدد الحالات الآن 26925 حالة ، بما في ذلك 474 حالة وفاة.

ووفقا للتقرير بدأ الناس يخرجون بشكل متزايد في الأماكن العامة بعد أن خففت الحكومة من قيود التباعد الاجتماعي الشهر الماضي لدعم الاقتصاد الضعيف.

على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الصحية لتتبع المخالطين وقمع عمليات النقل ، فإن سرعة انتشار الفيروس قد فاقت مثل هذه الجهود ، حسبما قال المسؤول الكبير بوزارة الصحة يون تايهو خلال إفادة عن الفيروس.

الاختبار الجديد ، الذي يستهدف الجينات الخاصة بكل من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية ، هو نسخة مطورة من اختبارات PCR التي تُستخدم للكشف عن فيروس كورونا من العينات المأخوذة من الأنف أو الحلق تستخدم المعامل آلات لتضخيم المواد الجينية حتى يمكن اكتشاف كميات ضئيلة من الفيروس.

وقال يون إنه من الصعب التمييز بين الأمراض من خلال أعراضها ، لذا فإن التشخيص لكل منهما في غضون ثلاث إلى ست ساعات سيكون مناسبًا للمرضى ويقلل أيضًا من عبء العاملين الطبيين.