اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار متوسطة غدا على الإسكندرية والبحيرة والدلتا والقاهرة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:08 م
أمطار متوسطة غدا على الإسكندرية والبحيرة والدلتا والقاهرة توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار متوسطة غدا الجمعة على الإسكندرية والبحيرة ومحافظات الدلتا والقاهرة وتقل شدتها على باقى محافظات السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل الى شمال الصعيد.

أما يوم السبت فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء وشمال الصعيد.

وتحذر وزارة الموارد المائية والرى من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة يومى الأحد والاثنين لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

 

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

 

 

9212C6E9-8DFB-4816-8EA6-9AFE7D3CCA44
 

 

01669866-2611-4FC2-AD9E-6717AEA40F3A
 

 


مركز التنبؤ

المياه

امطار

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز التنبؤات: أمطار على الدلتا حتى الأحد.. وعكارة النيل ظاهرة صحية.. فيديو

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:36 م

الرى تنشر خرائط توقعات مركز التنبؤ بحالة الطقس لمدة 3 أيام

الأحد، 01 نوفمبر 2020 01:17 م

مركز التنبؤ يكشف توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 05:56 م

مركز تنبؤ الرى يؤكد هطول أمطار غزيرة على منابع نهر النيل غدا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 01:46 م

إعلان حالة الطوارئ بـ"الرى" استعدادًا لموسم السيول.. الوزير: تنسيق كامل مع المحافظات وغرف عمليات على مدار 24 ساعة.. والانتهاء من تجهيز مراكز الطوارئ.. ومركز التنبؤ بالأمطار يساعد على اتخاذ إجراءات وقائية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

"الكرة المصرية فى العلالى"..الأهلى والزمالك فى قمة أفريقية لأول مرة بالتاريخ.. المغاربة ضحية السيطرة المصرية.. الأحمر والأبيض فى مهمة نسيان الأحزان الكروية بعد عامى 2013 و2016.. وبرج العرب يتزين للعرس الأفريقى

"الكرة المصرية فى العلالى"..الأهلى والزمالك فى قمة أفريقية لأول مرة بالتاريخ.. المغاربة ضحية السيطرة المصرية.. الأحمر والأبيض فى مهمة نسيان الأحزان الكروية بعد عامى 2013 و2016.. وبرج العرب يتزين للعرس الأفريقى

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

لا تستثمروا فى الذهب..

لا تستثمروا فى الذهب..

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة