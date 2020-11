أمريكا تدخل نادى دول العالم الثالث بسبب خروقات فاضحة فى انتخابات الرئاسة

يبدو أن الساعات المقبلة ستشهد تطورات خطيرة إزاء الشبهات التي تحدث عنها رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول آلية التصويت المبكر عبر البريد في انتخابات الرئاسة الأمريكية ، فبعد تداول صور تكشف وجود خروقات فاضحة في ورقة اقتراع لشخص متوفى منذ 36 عامًا، وقام بالانتخاب، كشف فيديو جديد تم تداوله على نطاق واسع لأحد الأشخاص يقوم بملئ ورقة الاقتراع لسيدة متوفية تمهيدا للادلاء بصوتها عبر البريد.

ANOTHER ANOTHER ONE: Apparently Donna Brydges (born in 1901) voted via absentee ballot in Mason County, Michigan. That would make her 119 years old!



More #deadvoters #stopthesteal