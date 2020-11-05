أمريكا تختار رئيسا جديدا وتقنن الحشيش والكوكايين والماريجونا ..فيديو

لم ينتخب الأمريكيون رئيسهم الجديد فقط لكنهم أقروا حيازة قوانين أخرى، حيث أصبحت ولاية أوريجون أول ولاية تبطل تجريم حيازة الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والحشيش، ويجعل هذا الإجراء حيازة كميات صغيرة من المخدرات، مخالفة كمخالفة المرور مثلا، ولن يعاقب بالسجن

وسيتم الإنفاق على علاج إدمان المخدرات من ضرائب مبيعات الماريجوانا

فيما أقر الناخبون أيضا استخدام السيلوسيبين(الفطر السحرى)، بما يسمح باستخدام المخدر لعلاج الاكتئاب والقلق، وأصبح القنب قانونيا من واشنطن للحدود المكسيكية

وأنضم إليهم الناخبون بنيوجيرسى وأريزونا، الماريجوانا للأغراض الترفيهية.

إذا تم تمرير جميع الإجراءات المتعلقة بالماريجوانا فسيصبح استخدامها لأغراض طبية قانونيا بـ30 ولاية وسيسمح باستخدامها لأغراض الترفيه بـ15 ولاية