اليوم السابع
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أسقف منفلوط يدشن كنيسة جديدة ويُرقى راهبين لرتبة "قسيس"

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:17 م
أسقف منفلوط يدشن كنيسة جديدة ويُرقى راهبين لرتبة "قسيس" جانب من ترقية الرهبان
كتب مايكل فارس

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أعلنت مطرانية منفلوط، إن الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها بالكنيسة الأرثوذكسية، سوف يرقى  الراهب باخوميوس الشطبى، والراهب مقار الشطبى، إلى رتبة القسيسية صباح يوم السبت 28 نوفمبر الجارى، كما سيتم تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الأمير تادرس الشطبي الشرقي بمنفلوط.
 
وأضافت مطرانية منفلوط في بيان لها، تمت ترقية كل من الراهب باخوميوس الشطبي، الراهب مقار الشطبي، الراهب بولا الشطبي، والراهب ايسيذوروس الشطبي إلى رتبة الدياكونية "شماس".
 
يذكر أن، أحدث تدشين لكنيسة قبطية، تم أمس الأربعاء، حيث ترأس البابا تواضروس الثانى، صلوات تدشين كنيسة الشهيدة دميانه بابادبلو فى شبرا، بحضور عدد من الأساقفة والآباء الكهنة ومجلس الكنيسة ومهندسى التصميم، وبسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، شارك عدد قليل من الشعب.
 
كان البابا تواضروس الثاني، قد دشن الشهر الماضى، كنيسة مارجرجس بالشاطبى، في الإسكندرية، وذلك في إطار زيارته للمحافظة التي استمرت عدة أيام، كما  دشن فى وقت سابق كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 900 مصلّ.

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